賭ケグルイ　1〜17巻　セット

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「賭ケグルイ」1〜17巻セット尚村透/河本ほむらポストカードなどが付いている巻があります。画像でご確認ください。3巻、4巻、8巻、11巻、14巻日焼けがある巻もあります。経年によるヤケや汚れなどがある巻がありますが、8巻以降は比較的にきれいな状態です。中古品であることをご理解いただけます方のみご購入検討をお願いします。#尚村透#尚村_透#河本ほむら#河本_ほむら#本#コミック／コミック