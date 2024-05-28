【動作確認済】　ヴァリス ビジュアル集（PCエンジンCDソフト）

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PCエンジン用CDソフト用「ヴァリスビジュアル集」です。ケース、説明書付きのコレクター商品となります。個人でコレクション用に保管していましたが不要になりましたので販売します。状態についてご理解した上でご購入ください。他サイトでは出品しておりません。追跡のできるらくらくメルカリ便で発送させて頂きます。よろしくお願い致します。#PCエンジン#ゲームソフト#CDソフト#ヴァリス#ビジュアル集#レトロ#レア#メルカリ便#まとめ買い歓迎