ニンテンドースイッチ（プロコン、モンハンライズ付）★バラ売り可★

＝＝＝商品＝＝＝NintendoSwitch本体セット（任天堂）・ニンテンドースイッチ・microSDカード128GB・コントローラ（プロコン）・モンスターハンターライズ（ソフト）※動作確認済み※バラ売り・お値下げともに可＝＝＝付属品＝＝＝現存するものは全て写真に撮りましたのでそちらをご確認ください。＝＝＝状態・出品経緯＝＝＝・2021年4月にモンスターハンターライズをプレイしてみたく購入。・半年ほどで飽きてからは使用せず。・1万円を超えるような高価な電子機器（PC含む）は基本的に落としたり、ぶつけたり等、壊すようなことができない慎重な性格のため、動作は今後も問題ないと思われます。・今までPCやCDプレーヤー、任天堂64などのコントローラーすら物理的衝撃で壊したことはありません（64のコントローラーを使用しすぎてスティックが緩くなったことは小学生のときにあります）。＝＝＝★質問受付★＝＝＝・小学生時代に64やプレイステーションをやって以降、テレビゲームをプレイしたことがありません。なのでゲームハード機に詳しくないので、何か疑問点がありましたら可能な限りしっかりお調べしてお答えすることはお約束できますのでご安心ください。・ただやはりゲームハード機オンチなため、頂いた質問に対し趣旨や背景を確認するために私から質問しお答えすることもあり得るのでご容赦ください。＝＝＝その他・お値下げ交渉＝＝＝★お値下げ交渉自体も承ります。・本体が梱包されていた箱に店舗印あり（21年4月）・商品は緩衝材(多くの新聞紙等)で包み、配送中の衝撃が伝わらないよう段ボールに入れての配送します。



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