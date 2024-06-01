IZ*ONE トレカ　生写真　CD グッズまとめ売り

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商品詳細
プデュ時代から追いかけていましたが、IZ*ONEグッズ卒業するため出品いたします。画像にあるもののみ提供となります。即購入大歓迎です。ポスターは飾っていたため傷あり。汚れあり。・colour*izポスター 傷あり⭕️・oneiricdiaryポスター未開封 全員 チャンウォニョン 本田仁美・secretdiaryトレカ ウォニョンのみ⚠︎ただいま家を開けているため、発送は4月になります。お気軽にコメントください☺︎好きと言わせたい BuenosAirescolour*izHeart＊izbloom*izoneiricdiarysecretTimeチャンウォニョン 宮脇咲良 チョユリ チェイェナ 矢吹奈子 アンユジン クォンウンビ 本田仁美 カンヘウォン キムチェウォン キムミンジュ イチェヨン生写真 トレカ CDDVD缶バッジ スローガン ポスター
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