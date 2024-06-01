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IZ*ONE トレカ　生写真　CD グッズまとめ売り
商品番号 E45153251137
商品名

IZ*ONE トレカ　生写真　CD グッズまとめ売り
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プデュ時代から追いかけていましたが、IZ*ONEグッズ卒業するため出品いたします。画像にあるもののみ提供となります。即購入大歓迎です。ポスターは飾っていたため傷あり。汚れあり。・colour*izポスター　傷あり⭕️・oneiricdiaryポスター未開封　全員　チャンウォニョン　　本田仁美・secretdiaryトレカ　ウォニョンのみ⚠︎ただいま家を開けているため、発送は4月になります。お気軽にコメントください☺︎好きと言わせたい　BuenosAirescolour*izHeart＊izbloom*izoneiricdiarysecretTimeチャンウォニョン　宮脇咲良　チョユリ　チェイェナ　矢吹奈子　アンユジン　クォンウンビ　本田仁美　カンヘウォン　キムチェウォン　キムミンジュ　イチェヨン生写真　トレカ　CDDVD缶バッジ　スローガン　ポスター
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