洋書）ロニ・ホーン, Making Being Here Enough 展図録

1995年にバーゼルのクンストハーレで開催されハノーヴァーにも巡回したロニ・ホーンの展覧会図録です。正確なタイトルは以下の通り。RoniHorn,MakingBeingHereEnough:Installationfrom1980to1995,1995.ロニ・ホーンが欧米で極めて高い評価を受けるポストミニマル/ポスト・コンセプチュアルの作家であることはいうまでもないことですが、「孤高の」この作家の大きな展覧会が日本でまだ開催されていないことが個人的には不思議でなりません。副題が教えてくれるように、そのホーンの1980年から95年にわたるインスタレーションのプロジェクトを、非常に美しい図版と造本で見せてくれるのがこのカタログです。タイトルと関係するホーン自身の美しい散文詩的な文章の集積に加えてThomasKelleinの論文も収録されています。全て英独のバイリンガルです。新品のままにずっと保管されていたもので、どこにも傷や汚れや書き込み、匂いなどありません。極めていい状態の美品で、「新品」としても良かったのですが、経年を考慮して「未使用に近い」としました。写真でご確認ください。熱烈なファンが多い作家で、この図録もすでにかなり高騰していますが、頑張って価格を抑えました(送料込みでこの価格でこのコンディションはなかなかないと思います)。興味のある方はぜひ。参考までにアマゾンへのリンクを貼っておきます。https://www.amazon.co.jp/Making-Being-Here-Enough-Installations/dp/379659901X