忍たま乱太郎　ビジュアルアートコレクション　アニメーション設定画集

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2冊セットです。一読のみして暗所にて保管していました。アニメーション設定画集は箱と白い方の冊子の角に痛みがみられます。御理解の上購入をご検討下さい。別に出品しているポストカードセットと纏めて購入の場合合計から500円値下げします。バラ売り、値下げ不可