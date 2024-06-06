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【新品・未使用】タイタニック　復刻　ポスター
商品番号 N88728002999
商品名

【新品・未使用】タイタニック　復刻　ポスター
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 4,700 円
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商品詳細

タイタニックのポスターです。このポスターは、当時の船会社ホワイトスターライン社が宣伝に使ったものを復刻した物です。サイズ　W58cm×H83cm×D2cm材質　　アルミ額・アクリル入り以前アカデミー賞映画で大ヒット!ポスターなので存在感もあり、玄関などお客様を迎える場所やリビングにもピッタリかと思います。#タイタニック#ホワイトスターライン社#復刻#豪華客船#インテリア#額#イギリス#TITANIC#ポスター#アート#美術#工芸品#美#コレクション#アートポスター#ヴィンテージポスター#玄関#リビング#1912「タイタニック」#本#芸術／演劇・映画
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