ボーピープ テーブルランプ

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商品詳細
トイ・ストーリー4Blu-ray特典ボーピープのランプです！ボー、ビリー、ゴート、グラフ箱にしまったまま保管していました！問題なくランプは点灯します！整理するため出品させていただきます！今週中に引越しするため早めに次の持ち主を探したいです！よろしくお願い致します！
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