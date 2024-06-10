ファミコンミニ コレクションBOX1+ソフト10本\n\n・コレクションBOX1 ...

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主人のお宝からの依頼出品です＼(^o^)／質問等有りましたら主人に聞いてからの返答になりますので少しお時間頂く場合もございますがなるべく迅速に対応させて頂きたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願いしますm(__)m⇩以下概要商品名 ファミコンミニ コレクションBOX1（未開封品）+ソフトコンプリート10本（中古品）・コレクションBOX1【状態】 当時発送された状態で未開封のため中身の確認はできていません。暗所に保存していました。発送時の段ボール梱包の状態で郵送します。（写真2枚目3枚目参照）・ソフト10本中古品【外装ケース状態】 当時開封後カートリッジとケースを分離して保管していましたが、丁寧に保管していたわけではないので外装ケースには擦り傷があります。中の紙パッケージは当時開封したまま外装ケースに保管していたのでダメージは少ないと思います。『パックマン』の外装にある引っかけ部には折れによる白化があります。【カートリッジ状態】 何れも数回、数時間プレイしたのみですが、GB本体挿入に伴う擦り傷があります。『パックマン』『ボンバーマン』『スターソルジャー』のラベルには擦り傷があります。以上、ご理解を頂ける方の購入をお待ちしています。梱包はコレクションBOXは当時の箱のまま、ソフト類はジッパー付きの袋に少しだけ空気を入れて（緩衝材の代わりに）一つ一つ梱包させて頂いております。カートリッジも一つ一つ同じ様に梱包して箱に詰めさせて頂いております。★バラ売りは不可とさせて頂きますのでその旨のコメントはスルーさせて頂きます。精密機械なのでこういう梱包になり少し箱も大きくなります。従いまして箱サイズは100となり送料がかかります事をご了承下さいますよう宜しくお願いしますm(__)m