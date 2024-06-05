ファウンテンタロットカード日本語版☆ジェイソングルール☆匿名配送☆送料無料

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商品詳細
◆ファウンテンタロットカード日本語版◆著者 ジェイソン・グルール◆サイズ 縦13cm×横8cm×高さ5cm◆内容 タロットカード79枚 メッセージカード1枚 ガイドブック日本語版◆購入元 大手書店開封時、2回ほどシャッフルしただけでとてもキレイな状態です。数カ所、外箱に保管時にできた目立たない傷がございます。中古品の為、ご理解の上ご購入をお願いいたします。ファウンテンタロットは、うまくいっていることを際立たせ、暗がりに光を当て、あなたにとってプラスにならないパターンを浮き彫りにすることで、あなたの人生で今起こっている問題を解決へと導きます。生と死、始まりと終わりのサイクルを超えた無限の意識を反映しています。大切なコレクションのひとつでしたが、訳あって手放す事にしました(*﹏*٥)。・゜・・゜・···必要とされている方の手元に届いたら幸いです(*^^*) #ファウンテンタロットカード日本語版#タロットカード日本語版#ジェイソングルール#占い#送料無料#匿名配送#転売禁止#転売ヤー撲滅
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