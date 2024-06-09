少年少々学習まんが日本の歴史

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商品詳細
きれいな状態です。別巻の1冊目 人物事典 がありません。全21巻+別巻２巻目のみなので合計22巻です。カバー等に色落ちや、破れがありますが表紙や中のページは綺麗です。読むのに差し支えるような派手な折れ、汚れはありません。中古品であることをご理解した上でご検討お願いします。即購入okです。
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