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少年少々学習まんが日本の歴史
商品番号 N73782933247
商品名

少年少々学習まんが日本の歴史
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

きれいな状態です。別巻の1冊目　人物事典　がありません。全21巻+別巻２巻目のみなので合計22巻です。カバー等に色落ちや、破れがありますが表紙や中のページは綺麗です。読むのに差し支えるような派手な折れ、汚れはありません。中古品であることをご理解した上でご検討お願いします。即購入okです。
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