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早い者勝ち！メタルギア GHOST BABEL　美品！レア！！
商品番号 B56954776992
商品名

早い者勝ち！メタルギア GHOST BABEL　美品！レア！！
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタルギアソリッドゴーストバベルゲームボーイカラーソフトになります！付属品外箱、内箱、取説、ビニール袋完品かと思われます。コレクション保管してました！動作未確認です。画像の通り、箱に多少痛みはあり、古い商品ですが比較的綺麗かと思います！レア商品につき、早期販売予定ありませんので、早い者勝ちになります！古い商品にはなりますので、現状販売です。発送の際、強度なクリアケースをお付けします。画像確認。「メタルギアGHOSTBABEL」定価:￥4500#ゲーム#アドベンチャー#ゲームボーイ#Other送料込み！購入の際には、プロフィールをよく読んでからお願い致します。#ソニー#SONYPSP本体PS1PS2PS3PS4PS5ポータブルゲーム機1000番2000番3000番純正ソニーVITAgo本体スタンドコレクション観賞用ゲームボーイカラーゴーストバベルニンテンドーメタルギアソリッドスネーク蛇カモフラージュスネークイーター作戦スネークイーターマスターコレクション
http://narcologia.ru/goods/Taipei328771.html
http://narcologia.ru/goods/response162942.html
http://narcologia.ru/goods/plaque964707.html
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