ゲーム・オブ・スローンズ コンプリート シリーズ 公式ブック ファンブック 本

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商品詳細
ウェスタロスとその向こうへドラマ界最大の賞エミー賞の最多部門受賞を誇り、世界中に熱狂的なファンを持つドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」。その主要キャラクター紹介を中心に、ドラマ世界を補完するエッセイ、資料ほかを全８シーズンの場面写真とともに収録。フルカラー288ページ。ほとんど見ていないので綺麗だと思いますが、初期傷等はある場合があります。防水対策をして発送予定です。
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