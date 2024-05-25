【サイン本】ピョ・ウンジ1st写真集 輪舞曲 新品未読品

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ピョ・ウンジ1st写真集「輪舞曲」 【セブンネット限定特典：大判生写真1枚付き】



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「ピョ・ウンジ1st写真集輪舞曲」ピョ・ウンジ発行：KADOKAWA定価：￥3,300（税込）サイン本新品未読品#ピョ・ウンジ#本#芸術／写真・工芸今最も世界中がイイネ！する、SNSフォロワー3600000人の”謎の美女”！1動画の再生回数1000万回超えの韓国の大人気YouTuberでありモデルのピョ・ウンジが初めての写真集を発売。東京・京都を舞台に、初めてのシチュエーション・衣装をはじめ、あどけない笑顔や凛とした大人の表情も存分に詰め込んだ現在の彼女の集大成ともいえるべき1冊です。