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YAMAHA ヤマハフルート YFL-211 Flute
商品番号 T11093036832
商品名

YAMAHA ヤマハフルート YFL-211 Flute
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハフルートYFL-211状態は良いです。多少、通常使用に伴うスレや小傷があります。種類···フルートアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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