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PS5 プレイステーション5 ディスクドライブ版
商品番号 H17596062085
商品名

PS5 プレイステーション5 ディスクドライブ版
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 25,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入日は本日ですが、諸事情により手放す羽目になりました。一度も開封しておりませんので初期不良等はメーカー様へお問い合わせください。保証は本日より1年間となっております。レシート類も一緒にダンボールに入れて発送いたします。※値下げ不可
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