PS5 プレイステーション5 ディスクドライブ版

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商品詳細
購入日は本日ですが、諸事情により手放す羽目になりました。一度も開封しておりませんので初期不良等はメーカー様へお問い合わせください。保証は本日より1年間となっております。レシート類も一緒にダンボールに入れて発送いたします。※値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/rebellion312678.html
http://narcologia.ru/goods/assessor795703.html
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