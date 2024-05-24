PS Vita TV、8GBメモリーカード、コントローラー、プロスピ2019

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商品詳細
子供が大きくなったので出品します。8GBメモリー付き。20230817に動作確認、初期化、認証解除済みです。コントローラーはおまけでおつけ致します。電池がへたっておりワイヤレスでの利用はイライラしますが、本体とUSB接続すれば利用は問題ありません。プロスピ2019もおまけで。
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