菱田春草。菱田春夫編者

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商品詳細
１９７６年に大日本絵画巧芸美術から出版されました。カラー図版２８０点、サイズ縦38cm、横27cm、高さ6cmです。版画家だった父親が購入したものです。汚れやキズはありませんが、経年劣化はあります。
http://narcologia.ru/goods/calling878450.html
http://narcologia.ru/goods/smear151304.html
http://narcologia.ru/goods/conception275457.html
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