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【写真集】マックス・フェルスタッペン F1イヤーブック2021
商品番号 L95627371280
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【写真集】マックス・フェルスタッペン F1イヤーブック2021
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 8,540 円
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商品詳細

マックス・フェルスタッペンF1イヤーブック2021「MaxVerstappenYearbookFormula1worldchampionship2021」Verstappen.com編2021年Verstappen.com【絶版】◆◆詳細◆◆ベルギー出身のレーシングドライバーマックス・フェルスタッペン公式写真集マックス・フェルスタッペン初のF1ワールドチャンピオンを記念して刊行マックス・フェルスタッペンが初めてF1世界タイトルを獲得した2021年の全グランプリのレースレポート、結果、マックスの写真を掲載した、世界選手権全体を俯瞰する素晴らしい内容RedBullRacingから参戦した2021年◆◆仕様◆◆洋書英語モータースポーツF1HONDA写真集記念誌ハードカバー30.5×30.5cm186ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが少しある程度ページ良好#本#F1#マックスフェルスタッペン#モータースポーツ#レッドブル
http://narcologia.ru/goods/ordering176479.html
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