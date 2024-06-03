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お値引き！☆三浦雅俊☆「 馬 」油絵　F6号
商品番号 I42127134826
商品名

お値引き！☆三浦雅俊☆「 馬 」油絵　F6号
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 18,500 円
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商品詳細

作者：三浦雅俊　題名：「　馬　」技法：油絵サイズ：F6号　410X318ｍｍ状態：良好額縁：中古　概ね良好額縁サイズ：約555Ｘ460ｍｍ絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...動物主な画材...油彩絵の具
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