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- お値引き！☆三浦雅俊☆「 馬 」油絵 F6号
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商品詳細
作者：三浦雅俊 題名：「 馬 」技法：油絵サイズ：F6号 410X318ｍｍ状態：良好額縁：中古 概ね良好額縁サイズ：約555Ｘ460ｍｍ絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...動物主な画材...油彩絵の具
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