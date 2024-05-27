プレイステーション 本体＋ソフトセット

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プレイステーション本体＋ソフトセットプレイステーション本体コントローラーメモリーカードプレイステーション279000コントローラーメモリーカードACアダプターAVケーブルプレイステーションソフト39枚プレイステーション2ソフト39枚ソフトのみ28枚写真一番下の段本体は短時間ですが動作確認済みです。79000は内部清掃、ディスク傷対策と内蔵電池を交換してあます。各39枚のソフトはすべて箱説明書付きです。綺麗なものからケース割れなどダメージはさまざまです。数が多いため数枚の見落としがあった場合はご容赦ください。25年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。記載内容に同意できない方は購入しないでください。