高田宏治　東映のアルチザン　初版　直筆サイン

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商品詳細
高田宏治東映のアルチザン高田宏治東映任侠ヤクザ献呈 メッセージ 直筆サイン初版ハードカバー----------------------------------------------■状態画像参照ください※（あくまで中古品ですので、新品をお求めや、細かい神経質な方はご遠慮下さい）#絶版#希少本
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