15㉘ 中国茶 「中華茶書選輯」 中国語 簡体字 書籍

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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます！◉「中華茶書選輯」4冊セット(中国語簡体字書籍)発行：2005年8月第一版発行所：中国軽工業出版社〇内容：中国歴史上唐時代の書かれた“茶経”以降歴代著された茶の書籍を厳選した物です。#hrkart_中国茶 (他中国関連出品リストご高覧くださいませ)どうぞ宜しくお願い致します。〇ご注意事項：本体の破れ、書き込みなどはありませんが、外カバーが一部数センチ破れております。経年変化の日焼けや表面のカスレなどございます。あくまで自宅保管ですので、過度に気にされる方、仔細に完成度を求められる方はくれぐれもお控えくださいませ。当方非喫煙、非ペットです。〇発送方法：レターパックプラスにて発送予定です。#中国#中国茶#台湾茶#茶経#続茶経#茶#陸羽#茶聖人#陸廷灿#chinesetea#中国書籍#大観茶論#品茶要録#茶疏#煮泉小品#mti_hrkart#mti_hrkart15
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