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オマケ付き BTS 防弾少年団 FC トレカ ソクジン Jin ジン
商品番号 M84078395297
商品名

オマケ付き BTS 防弾少年団 FC トレカ ソクジン Jin ジン
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MagicShopの会場限定でFC継続した際にランダム配布されたトレカです。もらってすぐにカードケースに入れて保管しておりましたが、写真では分かりにくい擦れのようなものが数カ所ございます。神経質な方はご遠慮ください。お値下げ可能ですので、希望額を提示の上コメントください。大幅な値下げは対応致しかねます。おまけで、展示会の際のトレカを6枚お付けしております韓国製であること、素人保管であることをご了承の上、ご購入お願い致します。BTSFC更新継続特典会場限定　JIN　ジン　トレカ
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