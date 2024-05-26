オマケ付き BTS 防弾少年団 FC トレカ ソクジン Jin ジン

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商品詳細
MagicShopの会場限定でFC継続した際にランダム配布されたトレカです。もらってすぐにカードケースに入れて保管しておりましたが、写真では分かりにくい擦れのようなものが数カ所ございます。神経質な方はご遠慮ください。お値下げ可能ですので、希望額を提示の上コメントください。大幅な値下げは対応致しかねます。おまけで、展示会の際のトレカを6枚お付けしております韓国製であること、素人保管であることをご了承の上、ご購入お願い致します。BTSFC更新継続特典会場限定 JIN ジン トレカ
http://narcologia.ru/goods/Addict926918.html
http://narcologia.ru/goods/competitive988181.html
http://narcologia.ru/goods/message475527.html
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