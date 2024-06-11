PS4 Pro 1TB デスストランディングエディション

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商品詳細
PlayStation4ProCUHJ-10033DeathStrandingLimitedEditionPS4本体は表面はきれいなのですが底面に傷があります。拡大写真を参照ください。コントローラーはとてもきれいです。取扱説明書は未開封。ケーブル類は揃っています。モノラルヘッドセットは一度だけ使用。ゲームは入っていません。プロダクトコードやダウンロードコンテンツも使用できません。元箱は痛みがあります。写真をおおめに撮影しましたのでご確認ください。中古品とご理解頂ける方のみご購入ください。SONYPlayStation4CUHJ-10033color:ガラゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#ps4#PS4#PS4本体#PS4pro#デスストランディング#DEATHSTRANDING#ゲーム#限定版
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