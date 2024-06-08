NintendoSwitch　ニンテンドースイッチ

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⭐本体良品です⭐ NintendoSwitch2019年製【新型モデル】※バッテリー強化版の新モデルになります。 ⭐付属品⭐⚪︎スイッチ本体⚪︎Joy-Con左右以上で全てです。※画像のソフトは付属しません。※＋500円で64GBのSDカード付属可能です。#MELLかみSwitchこちらにも出品してます！⇧ ⭐状態⭐《動作》初期化済。ゲーム内・本体設定にてJoy-Conスティック各ボタン音量調整タッチパネル反応テレビへの接続充電器、ドック接続Wi-Fi接続SDカード読み込みスティック補正、確認済、良好です。《本体》画面、フィルムを張っていたためとても綺麗です裏側、やや汚れがございますが目立つような傷などはありません。側面、傷や汚れなどなく綺麗です。《ジョイコン》ボタンまわりにやや使用感がございますが、ボタンやスティック綺麗です。【非常に良い】【良い】【普通】 →良い【少し悪い】【悪い】※個人的な主観ではありますが分かりやすくランク分けしております。※出品前に丁寧に本体、アルコール清掃しております。※24時間以内に発送します！