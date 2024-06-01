エックス画集2冊セット

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商品詳細
「エックス0:ニューバージョン」CLAMP定価:￥2400「エックス∞:インフィニティ」どちらも初版クリアカバー付きのため、状態は良いです。水濡れ防止の簡易包装となります。バラ売り不可#CLAMP#本#コミック／コミック画集イラスト集イラストレイテッドコレクションゼロクランプX
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