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東京喰種:re アクリルキャラコレクション　14個セット
商品番号 O49287874032
商品名

東京喰種:re アクリルキャラコレクション　14個セット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為出品致します。東京喰種:reアクリルキャラコレクション14個セットです。14中2つほど被りがあります。発送の際、濡れ防止とプチプチ梱包をして発送致します。即購入可能です。値下げ不可です。バラ売り不可です。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
http://narcologia.ru/goods/Adder175575.html
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