東京喰種:re アクリルキャラコレクション　14個セット

コレクション整理の為出品致します。東京喰種:reアクリルキャラコレクション14個セットです。14中2つほど被りがあります。発送の際、濡れ防止とプチプチ梱包をして発送致します。即購入可能です。値下げ不可です。バラ売り不可です。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)



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