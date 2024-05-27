【極美品】問題形式で学ぶ 区域麻酔と疼痛治療

ご覧頂きありがとうございます。「問題形式で学ぶ区域麻酔と疼痛治療」岩崎寛/横山正尚/笹川智貴定価:￥12000【商品状態】特筆する痛み・折れなどはありません。中は問題なく読める状態です。マーカー記入はありません。タバコ、ペットなしの部屋で保管していました。確認を行いましたが、その他の書き込み等の見落としがあるかもしれませんご了承の上、ご購入下さい。【発送に関して】送料無料の匿名配送で対応致します。【注意事項】個人保管の中古品です。使用感は人によって感じ方に差があります。神経質な方のご購入はお控え下さい。購入後のクレームは対応しかねます。上記をご理解頂ける方のご購入をお願いします。【その他】喫煙者＆ペットはなしの環境で管理しています。商品撮影は昼夜問わず白色電灯下で行います。#岩崎寛#岩崎_寛#横山正尚#横山_正尚#笹川智貴#笹川_智貴#本#自然／医療・薬学・健康



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