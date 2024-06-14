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プレイステーション5
商品番号 U23647482306
商品名

プレイステーション5
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 20,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5◆品名 ： 【動作品】PS5本体SONYCFI-1100APlayStation5ディスク版プレステソニーホワイト白コントローラー付き中古現状品◆品番 ： CFI-1100A◆色/サイズ ： ホワイト　白◆商品の状態:動作確認済使用頻度は10回ほどまだまだ問題なく使えるのですが、頂きもので元々ゲームをあまりしない為使ってくれる方にお譲りしたいと思います。☆未使用でも、細かいキズ等気になる方はご遠慮ください。☆素人検品につき見落としがあるかもしれませんご了承のうえご購入ください。☆即購入OKです。☆丁寧に梱包させて頂きます。☆写真に写っている物が出品の全てです。写真をよく見てからご購入下さい。同時に他サイトにも出品している為、突然の削除もあります。宜しくお願いします♪
http://narcologia.ru/goods/waveform959917.html
http://narcologia.ru/goods/preference998138.html
http://narcologia.ru/goods/approximate963620.html
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