SONOR AQ2 12インチタム　WHP（ホワイトパール）

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。SONOR12インチ タム AQ2シリーズWHP（ホワイトパール）AQ2-1208TT新品・未使用品です。個人出品なので、NCNRでお願い致します。仕事の都合上、コメントの返信や、発送にお時間をもらう場合がございますが、迅速な対応を心がけますのでよろしくお願い致します。
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