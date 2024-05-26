SONOR AQ2 12インチタム　WHP（ホワイトパール）

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ご覧いただきありがとうございます。SONOR12インチ タム AQ2シリーズWHP（ホワイトパール）AQ2-1208TT新品・未使用品です。個人出品なので、NCNRでお願い致します。仕事の都合上、コメントの返信や、発送にお時間をもらう場合がございますが、迅速な対応を心がけますのでよろしくお願い致します。