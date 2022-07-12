BXB TRCNG トレカ チェキ風カード

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます¨̮♬TRCNG(BXB)のチェキ風カード4枚セット(ジフンヒョヌシウハミン)になります。日本で行われたイベントにて本人から手渡しでいただきました。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントにてお声がけくださいませ☺︎即購入◎BXBTRCNGチェキチェキ風カードトレカサイン入りポラロイドジフンヒョヌシウカンミンハミン
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