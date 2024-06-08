TXT ボムギュ ソウルコン トレカ

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商品詳細
tomorrowxtogetherボムギュのソウルコンのトレカです。即購入○コンビニ支払いの方は、支払日をご連絡ください。初期の汚れやスレ、傷等あると思います。素人保管になっておりますので、神経質な方はご遠慮下さい。お値下げ交渉△発送は購入された日の翌日となります。梱包はスリーブ+硬質ケース+OPP袋に入れて発送致します。ご購入の際はプロフィールを読んでからお願い致します。即購入された際はプロフィールを読んだと見て対応いたします。
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