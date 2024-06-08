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Nintendo Switch ジャンク　3.5台　ドック2個　ジョイコン 2個
商品番号 F79986139395
商品名

Nintendo Switch ジャンク　3.5台　ドック2個　ジョイコン 2個
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoswitchニンテンドー　スイッチ　本体他　ジャンク品です。全てがジャンク品です。　バラ売りは致しません！青色のジョイコン付きが電源OKゲームスロットNGWi-FiNGTV出力　OK後の2台はブルースクリーンでした。もう1台はメイン基盤が無いため0.5だいです。液晶は綺麗で、割れは無かったと思います。ジョイコンは誤動作と押せないボタンがあったと思います。ドックもジャンクです。ビスの無い所もありました。全てジャンク品になります。ジャンクの意味のわかる方のみご購入宜しくお願い致します。バラ売りは致しません！
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