縦置きスタンドつきPS4 CUH 2000 BB01 PlayStation4

SONYPlayStation4CUH-2000BB011TBになります。ホリ製縦置きスタンド純正コントローラー、電源ケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、モノラルヘッドホンついておりますので、遊べます。容量は1TBございますので、容量を気にせず、お買い得に思い切りプレイできます^^ゲーム起動、ボタン操作、充電、音、確認してあります。問題ございません。本体電源ボタン付近にうっすらキズがありますが他に大きなキズなく、コントローラーも大きなキズもなく、汚れもなく綺麗な状態です。御手間かと思いますが写真にて確認していただけると幸いです。m(__)m全てアルカリ電解水で洗浄後、エタノールにて消毒し、簡易防汚コートを施しておりますので、安心してプレイできます^^発送はご購入後、24時間以内に宅急便を使用する予定です。箱を防水袋へ入れ、別のダンボールの中に入れ発送致します。m(__)m最後までご覧いただきありがとうございます。何かございましたらコメントよろしくお願いします。#プレイステーション4#プレイステーション4ブラック#PS4#PS4ブラック#PS41TB#グレイシャーホワイト#プレイステーション4pro#プレイステーション41tb#PS42000#PS42100#PS42200パッケージ種類：限定版重量(kg)：2.1kg幅(mm)：265mm高さ(mm)：39mm奥行き(mm)：288mmHDD容量：1000GB



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