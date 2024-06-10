【新品】Cendrillon palikA ステラワース 特典 小冊子

ご覧いただきありがとうございます。【商品】『【新品】CendrillonpalikAサンドリヨンパリカステラワースステラセットスペシャル特典小冊子単品（描きおろしイラスト表紙・書きおろしショートストーリー収録）オトメイトNintendoSwitchニンテンドースイッチ』こちらは特典の小冊子のみの単品です。新品未読品新品で購入後、クリアカバーをつけ、更にopp袋に入れ、未読のまま暗所のプラスチックケース内で保管しておりました。未読品ですが、初期からのスレ傷汚れなどがある場合もございますので、気になさる方はご購入をお控えください。画像に写っているものが全てです。即購入可能です。【発送】ゆうゆうメルカリ便のゆうパケット、又はらくらくメルカリ便のネコポスで、厚紙とプチプチに包んで発送させていただきます。発送まで1週間程お時間をいただいております。お待たせして申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。ご購入前に、プロフィールを一読下さい。ご検討よろしくお願い致します。※本文及び画像の無断転載禁止※



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