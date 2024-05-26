LIVECIRCUS×LIVECIRCUS➕× NANA WINTERFESTA

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商品詳細
この度は、ご覧頂きありがとうございます。本品はBlu-rayDiscとなっております。定価9,250円●状態：今年通販で購入し、行ったライブをまた観たいと思い一度だけ観ました。●傷：凝視するとあるかな程度で目立つものは無し。●汚れ：開封済みなので凝視すると気になるかもしれないけど、目立った汚れは無い。念の為、綺麗にして梱包します。一回しか観ていないですし、その時しかDISCは触って無いので安全に観れると思います。●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。以上を踏まえてご検討頂けると幸いです。
http://narcologia.ru/goods/rouge646710.html
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