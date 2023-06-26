Nintendo DMG-01　ゲームボーイとソフトセット

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商品詳細
沢山のお品の中からお目を留めて頂きありがとうございます。初代ゲームボーイ本体とソフトセット色褪せ、傷、汚れがあり。新しい電池を入れて起動を確認したところ、遊べて動きますが、画面右側に線が入っております。長い間閉まってありましたので、動くことに驚いておりますが(笑)中古品にご理解いただける方、よろしくお願い致します。NintendoDMG-01#任天堂#Nintendo
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