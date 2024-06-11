Lil かんさい 大西風雅 ちびぬい②

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商品詳細
【商品内容】「関西ジャニーズJr.あけおめコンサート2021〜関ジュがギューっと大集合〜」オフィシャルグッズちびぬいLilかんさい大西風雅【商品の状態】販売期間中にオンラインストアにて購入致しました。新品未開封ですが、外袋にシワがあり、テープの粘着が弱まっておりますので、神経質な方は購入をお控えください。【梱包方法】①チャック袋(防水)②宅急便コンパクト専用BOXへお入れして発送✖お値下げ交渉不可✖✖お取り置き不可✖◎即購入大歓迎◎⚠️ご購入前の購入希望コメント不要⚠️▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▼グッズ出品一覧タグ▼#ちびぬい_ましろ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅
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