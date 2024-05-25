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BTS ウィンパケ 2021 ジミン
商品番号 H83961471989
商品名

BTS ウィンパケ 2021 ジミン
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

BTSWINTERPACKAGE2021ウィンターパッケージ即購入◎バラ売り×ランダム:トレカ、フィルムともにジミン抜け無し日本語字幕⭕️DVD再生確認済み大切に保管しておりましたが、一度人の手に渡ったものであることをご理解ご了承の上、購入をお願い致します。---------------------------------------------------グッズ卒のため出品致しました。BTSのアルバム、シーグリ、サマパケ、ウィンパケ他出品予定ですので、まとめ買いされたい方はコメントにてお伝えください。#bts_aより他商品もご確認ください。ご質問ありましたらお気軽にコメントまで⟡.·#BTS#バンタン#ウィンパケRMナムジュンジンソクジンSUGAユンギJ-HOPEホソクホビVテヒョンテテジミンジョングク
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