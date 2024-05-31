【希少】本人イラスト＆サイン入・ピーター・ビアード写真集

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商品詳細
20世紀を代表する写真家であり、作家でもあったピーター・ビアード。1938–2020 享年82歳1979年には日本で展覧会も行われる。表紙にスリキズなど有り。本人がサインを入れる過程の折れ曲がりもあります。古本ですので、細部を気にされる方はご遠慮ください。※本人のサインとイラスト入りは珍しいです。PHOTOPOCHE67仏語版／ソフトカバー 190×125㎜
http://narcologia.ru/goods/ambassador637406.html
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