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【希少】本人イラスト＆サイン入・ピーター・ビアード写真集
商品番号 F76955504167
商品名

【希少】本人イラスト＆サイン入・ピーター・ビアード写真集
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20世紀を代表する写真家であり、作家でもあったピーター・ビアード。1938–2020　享年82歳1979年には日本で展覧会も行われる。表紙にスリキズなど有り。本人がサインを入れる過程の折れ曲がりもあります。古本ですので、細部を気にされる方はご遠慮ください。※本人のサインとイラスト入りは珍しいです。PHOTOPOCHE67仏語版／ソフトカバー　190×125㎜
http://narcologia.ru/goods/ambassador637406.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful262251.html
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