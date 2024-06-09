「デスマーチからはじまる異世界狂想曲」1〜17+EX

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商品詳細
●商品名「デスマーチからはじまる異世界狂想曲」●定価：￥1,320【あらすじ】デスマーチ真っ只中のプログラマー、”サトゥー”こと鈴木。仮眠を取っていたはずの彼は、気がつけば見たこともない異世界に放り出され、そして目の前には蜥蜴人の大軍？ 夢か現実か、ここにサトゥーの旅が始まる！#デスマーチからはじまる異世界狂想曲#愛七ひろ#本#BOOK#文学#小説#まとめ売り
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