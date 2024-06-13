ゲルト•クナッパー【Gerd Knapper】ぐい呑　大子

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スクーピーレポート「大子町で暮らした陶芸家 ゲルト・クナッパー」〈大子町〉IBS（2015.6.15） スクーピーレポート「大子町で暮らした陶芸家 ゲルト・クナッパー」〈大子町〉IBS（2015.6.15）

ゲルト•クナッパー【GerdKnapper】灰釉ぐい呑 1980年代頃の作品◆サイズ…口径 約 7.0cm …高さ 約 4.6cm種類…酒器、ぐい呑素材…陶器◆ドイツ人陶芸家、造形作家◆師 人間国宝 島岡達三◆1943年1月25日生まれ〜2012年11月2日逝去◆状態…クナッパーさんより母が直接購入致しました。益子で築窯より応援、大子町に登り窯を築窯後も遊びに出かけておりました。文部大臣賞、内閣総理大臣賞と認められて大変に喜んでいました。商品はワレ、カケ、ヒビ等のない良品です。作品は信楽焼風の出来上がりです。日本の侘び寂びの感性を持った芸術家です。おおらかなオブジェも国際的センスを発揮した作品がお洒落です。◆付属…共箱は作ってあったのか?母の購入で不明です。 黄布、陶歴書お付けいたします。 ♡守り箱を考えております。♦共箱不明に付き格安にて出品致します。◆発送の際は緩衝材で大切に梱包いたします。◆プロフィールをご一読の上、ご購入願います。#GerdKnapper#ゲルトクナッパー#島岡達三#益子焼#ぐい呑#加藤唐九郎#セントアイヴス#バーナードリーチ#大子町30000→24000→17000