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- 讃岐 後藤塗 取込盆 奏笙庵 後藤昌基作 茶道具 煎茶 紙箱付 B655
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商品詳細
讃岐後藤塗の取込盆です。奏笙庵後藤昌基作寸法径約33cm高さ約11.5cm(蓋含めず)紙箱付状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解ご納得いただける方お願いいたします。
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