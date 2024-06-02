Hey!Say!JUMP CD DVD まとめ売り

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商品詳細
Hey!Say!JUMPDVD7点 アルバム 4点 シングル23点計 34点セット まとめ売り詳細は画像2枚目をご覧ください以下外袋があるものI/ODVD初回1.2、DEAR.DVD初回、SENSEorLOVEアルバム、I/Oアルバム初回1.2粘着部分が汚れているもの(画像3枚目)や、粘着力がないものや弱くなっているものを含みますシングル全て帯ありDEAR.DVD内パッケージに汚れあり(画像4枚目)JUMPingCARnivalDVD封入ポスターに折れや傷、ポスターを挟んでいるものに色褪せあり(画像5〜9枚目)DEAR.アルバム 歌詞ブックレット破れあり(画像10枚目)その他、背の部分の色褪せや細かな傷や汚れ等気にされる方はご購入をお控えください中古品であることをご理解くださいご購入の際はお手数ですが、先にコメントをよろしくお願い致しますHey!Say!JUMPSENSEorLOVEI/ODEAR.JUMPingCARnivalsmart全国へJUMPツアーAinoArika真剣SUNSHINEFantasticTimeGiveMeLoveOVERTHETOPPreciousGirlAreYouThere?WhiteLoveマエヲムケ COSMIC☆HUMAN
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