関ジャニ∞ Live DVD,Blu-rayセット

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商品詳細
画像1枚目の全てセットになります。関ジャニ∞Liveや映画のDVD、Blu-rayのセットです。目立つキズはなく、状態は良いと思います。全ての特典なども付属しております。大切に保管してましたが、中古品となりますのでご理解の上、ぜひご検討お願い致します。らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。
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