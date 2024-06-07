逸品　レア物　菊正宗　新聞広告　大阪酒醤油新聞　昭和天皇即位奉祝　昭和三年

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逸品 レア物 菊正宗 新聞広告 大阪酒醤油新聞 昭和天皇即位奉祝 昭和三年十一月一日はラジオ体操が初放送された日でもあります。株式会社本嘉納商店とは現在の菊正宗酒造株式会社菊正宗酒造の創業は万治二年（1659年）、徳川4代将軍家綱の時代。嘉納家が本宅敷地内に酒蔵を建て、酒造業を本格的に開始しました。当時の灘地域は、まだまだ大きな銘醸地ではありませんでしたが、18世紀末になると、いわゆる江戸“下り酒（クダラナイという言葉の語源）”の人気が、灘の酒を急速に発展させました。なかでも特に江戸っ子に愛されたのが、造った酒のほとんどを“下り酒”にしていた本嘉納家(本家という意味)の酒でした。ちなみに、嘉納の姓については、約600年前、御影沢の井の水で酒を造り、これを後醍醐天皇に献上したところ、ご嘉納になったので嘉納の姓を賜ったとのいい伝えがあります。※『嘉納』とは、「ほめ喜んで受け取ること」という意味です。寸法 39.3x54.7センチご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読み下さい。最近、ヤフオクや中国のネットショップが当方の写真、コメントを流用した出品がありますが、全く無関係の業者です。詐欺紛いの手口に注意してください。アンティークなりの擦れ、汚れ、染み、ヤケ、折り皺、破れなどあります。画像が全てです。判断のうえ宜しくお願い致します。北海道 沖縄 離島は着払いになる場合があります。#逸品 #逸品コレクション #レア物 #菊正宗 #新聞広告 #大阪酒醤油新聞 #昭和天皇即位奉祝 #株式会社本嘉納商店 #菊正宗酒造株式会社 #菊正宗酒造