メンタルヘルス・マネジメント検定2種　3冊セット

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商品詳細
こちらでお譲りいただいたものです。一冊だけシミがついていましたが（写真３枚目４枚目）支障はありません、公式テキスト過去問2022年版参考書の3冊セットです。こちらの検定は参考書があった方が良いと思います。一部、ページの開き癖がありますが、綺麗な状態です。ご検討お願い致します。「メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式テキストⅡ種ラインケアコース」大阪商工会議所定価:￥3100#大阪商工会議所#本#社会／経営「メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式 過去問題集Ⅱ種ラインケアコース」大阪商工会議所定価：2530円「スッキリわかるメンタルヘルス・マネジメント(R)検定試験Ⅱ種ラインケアコーステキスト\u0026問題集第2版」中島佐江子定価:￥2000#中島佐江子#中島_佐江子#本#社会／一般
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