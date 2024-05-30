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星新一　三島由紀夫　関係　本　文庫本　7冊セット　まとめ売り　妄想銀行　角川文庫
商品番号 L12485757366
商品名

星新一　三島由紀夫　関係　本　文庫本　7冊セット　まとめ売り　妄想銀行　角川文庫
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。星新一　三島由紀夫　関係　本　文庫本　7冊セット　まとめて　まとめ売り　角川文庫　新潮文庫　新潮社こちらは中古のお品になります。初版本も含まれます！1.妄想銀行星新一昭和48年7月15日12刷2.地球から来た男星新一昭和58年5月25日初版発行3.ちぐはぐな部品星新一昭和51年7月10日22版発行4.おかしな祖先星新一2000年7月21日第50刷発行5.ボッコちゃん星新一平成15年5月30日79刷（カバーに破れあり）6.竹取物語星新一訳平成6年9月20日7版発行7.美しい星三島由紀夫平成17年3月30日44刷発行合計7冊セットまとめ売りになります。バラ売りはしておりません。中古本になりますのでカバーや表紙、小口などに経年劣化、スレ、ヤケ、シミ、汚れがあります。パラパラと見ましたが書き込みはありませんでした。冊数が多いため、見落としがありましたらすみません。【注意事項】画像に載っているものが全てになります。付属品などの確認はご購入前にコメントからお願いいたします。写真や文章で記載した以外の状態(ヤケ、シミ、汚れ、書き込み等)がある場合がございます。中古品になりますので、経年劣化や使用感がありますがまだまだご使用して頂けると思います。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。①N20230929S1/2
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