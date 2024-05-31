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未使用 茶道具 唐銅 卓下建水 茶巾盥 元箱
商品番号 M31439611456
商品名

未使用 茶道具 唐銅 卓下建水 茶巾盥 元箱
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具唐銅卓下建水茶巾盥でございます。購入後，使用機会が無く保管しておりましたので、未使用品かと思われます。使い勝手の良い上品なお品物です。目立った傷、汚れはございません。とても綺麗なお品物です。サイズ直径約21.5cm、高さ約6.5cm管理番号B-334★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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